"ضريح الفتاة المجمدة".. أحدث روايات مصطفى مجدي بمعرض القاهرة للكتاب

أعلنت دار حروف للنشر والتوزيع عن تعاقدها مع الكاتب الروائي مصطفى مجدى، على صدور روايته الجديدة بعنوان "ضريح الفتاة المجمدة" وذلك بمعرض القاهرة للكتاب 2020.





وأوضح مجدى أن أحداث الرواية تتنوع بين الرعب التاريخي والفانتازيا، وأن الرواية تحتوى على الكثير من الحقائق والمعلومات المثيرة الغير مسبوقة بخصوص لعنات التاريخ.





كما أشار أن هذا هو التعاون الأول بينه وبين دار حروف، وأنها دار جديدة على السوق الأدبي، ولكنها تسعى للانطلاق بقوة من خلال ضمها للعديد من الأسماء القوية فى عالم الأدب.





يذكر أنه تم صدور عدة روايات للكاتب من قبل وهم "رواية سلسلة الموت، ورواية هتروح جهنم، ورواية في حضرة اباجيل".