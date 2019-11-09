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أبرزها دور أشرف زكي ونورا.. 10 لقطات من عزاء هيثم أحمد زكي (صور)
السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:05 م
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صلاح حسن
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استقبل الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي، وأقيم العزاء داخل داس المناسبات بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.
وتواجد في العزاء العديد من الفنانين، منهم: أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد حلمي وتامر حسني ودرة ويسرا ودينا الشربيني ومحمد عادل إمام وناهد السباعي ودلال عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز ومحمد هنيدي وصلاح عبد الله وأحمد فلوكس وفردوس عبد الحميد وهنا شيحه ومحمد لطفي وشيري عادل وإيمان العاصي ونهال عنبر وسمية الألفي وبوسي وابنتها مي نور الشريف ورجاء الجداوي ووفاء عامر وباسم سمرة وآيتن عامر.
كما حضر كلًا من تامر حبيب وأحمد آدم وأحمد صلاح حسني وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وزينة وأشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد السعدني وماجد المصري وسلوى محمد علي وحسام الحسيني وعمر مصطفى متولي ودينا وعدد آخر من نجوم الفن.
وظهر في العزاء أيضًا الإعلامية لميس الحديد والإعلامي وائل الإبراشي والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
ويرصد "الفجر الفني" أبرز 10 لقطات شهدهم عزاء هيثم أحمد زكي
ظهور شقيقه لأول مرة
ظهر رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي لأول مرة لاستقبال المعزين في شقيقه ووقف في بداية سرادق العزاء وسط حزن شديد بدا على وجهه ولوحظ أن رامي قريب الشبه من هيثم وكان برفقته في بداية ظهوره الفنانة مي نور الشريف واستقبله الفنان أشرف زكي.
ظهور أقاربه في العزاء
حرص العديد من أهل وأقارب هيثم أحمد زكي على الحضور من محافظة الشرقية إلى القاهرة لتقديم واجب العزاء وبعضهم وقف بجوار رامي لاستقبال العزاء وذلك لأنهم لم يتمكنوا من اللحاق بتشييع الجثمان والصلاة عليه ظهر الخميس الماضي كونهم عرفوا بخبر الوفاة في لحظة متأخرة إضافة إلى ظروف السفر.
انهيار خطيبته إنجي سلامة
دخلت إنجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي في نوبة بكاء لم تستطيع من خلالها التماسك خلال استقبالها للسيدات في سرادق العزاء حيث بدا عليها علامات الحزن الشديدة وحالوت صديقاتها أن يواسونها ويقفون بجانبها.
بكاء بعض الفنانات
دخلت بعض الفنانات في حالة من البكاء كونهم في حالة من الصدمة بسبب الرحيل المفاجىء للفنان هيثم أحمد زكي وكان من بين الفنانات الذين بكوا سمية الألفي ودرة وشيري عادل.
أروى جودة وقراءة القرآن
ظهرت الفنانة أروى جودة وهي ممسكة بمصحف وتقرأ آيات من القرآن على روح هيثم أحمد زكي ولاحظ الحضور ذلك خلال جلوسها بالمسجد.
دور أشرف زكي ونورا
كان للفنانين أشرف زكي والفنانة المعتزلة نورا دور في العزاء فقد كان الأول يصطحب الرجال إلى مقر العزاء وتقديمهم إلى "رامي" شقيق هيثم أحمد زكي لأداء واجب العزاء، فيما قامت نوار بنفس الدور مع السيدات حيث كانت تصطحب الفنانات إلى مقر عزاء الرجال لأداء الواجب لشقيق هيثم.
صدقة جارية
ظهر في العزاء حرص البعض على استكمالا الصدقات الجارية التي تم تفعيلها منذ الخميس بعد إعلان وفاة هيثم أحمد زكي حيث ظهر توزيع مصاحف والي تخللها الدعاء على روح المتوفى.
عكاز محمد واستناد صلاح
ظهر الفنان الكبير صلاح عبدالله وهو في حالة صحية غير جيدة وكان يتكيء على يد الفنان محمد هنيدي كونه يعاني من صعوبة في المشي حتى وصل به إلى داخل العزاء، فيما لوحظ مرض الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز والذي حضر للعزاء متكئًا على عصاه عند دخول المسجد.
ظهور محمد رمضان
ظهر الفنان محمد رمضان وهو يؤدي واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي وذلك بعد تغيبه عن الجنازة والتي بسببها طالته سهام النقد إلا أنه حرص على أن يكون من بين المتواجدين في العزاء.
ظهور حاشد للنجوم
تواجد في العزاء العديد من الفنانين، منهم: أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد حلمي وتامر حسني ودرة ويسرا ودينا الشربيني ومحمد عادل إمام وناهد السباعي ودلال عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز ومحمد هنيدي وصلاح عبد الله وأحمد فلوكس وفردوس عبد الحميد وهنا شيحه ومحمد لطفي وشيري عادل وإيمان العاصي ونهال عنبر وسمية الألفي وبوسي وابنتها مي نور الشريف ورجاء الجداوي ووفاء عامر وباسم سمرة وآيتن عامر.
كما حضر كلًا من تامر حبيب وأحمد آدم وأحمد صلاح حسني وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وزينة وأشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد السعدني وماجد المصري وسلوى محمد علي وحسام الحسيني وعمر مصطفى متولي ودينا وعدد آخر من نجوم الفن.
وظهر في العزاء أيضًا الإعلامية لميس الحديد والإعلامي وائل الإبراشي والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
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