أبرزها دور أشرف زكي ونورا.. 10 لقطات من عزاء هيثم أحمد زكي (صور)





وتواجد في العزاء العديد من الفنانين، منهم: أحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد حلمي وتامر حسني ودرة ويسرا ودينا الشربيني و محمد عادل إمام و ناهد السباعي ودلال عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز ومحمد هنيدي وصلاح عبد الله و أحمد فلوكس وفردوس عبد الحميد وهنا شيحه و محمد لطفي وشيري عادل وإيمان العاصي ونهال عنبر وسمية الألفي وبوسي وابنتها مي نور الشريف و رجاء الجداوي ووفاء عامر وباسم سمرة وآيتن عامر.

كما حضر كلًا من تامر حبيب وأحمد آدم وأحمد صلاح حسني وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وزينة وأشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد السعدني وماجد المصري وسلوى محمد علي وحسام الحسيني وعمر مصطفى متولي ودينا وعدد آخر من نجوم الفن.





وظهر في العزاء أيضًا الإعلامية لميس الحديد والإعلامي وائل الإبراشي والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





ويرصد " الفجر الفني " أبرز 10 لقطات شهدهم عزاء هيثم أحمد زكي





ظهور شقيقه لأول مرة





ظهر رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي لأول مرة لاستقبال المعزين في شقيقه ووقف في بداية سرادق العزاء وسط حزن شديد بدا على وجهه ولوحظ أن رامي قريب الشبه من هيثم وكان برفقته في بداية ظهوره الفنانة مي نور الشريف واستقبله الفنان أشرف زكي.





استقبل الفنان أشرف زكي، نقيب الفنانين العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي، وأقيم العزاء داخل داس المناسبات بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.