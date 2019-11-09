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مركز تنمية المواهب يحصد جوائز مسابقة الغناء في مهرجان الموسيقى العربية

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:52 م
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مركز تنمية المواهب
مركز تنمية المواهب
محمود حنفي
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اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة نتائج مسابقة الدكتورة رتيبة الحنفي للموسيقى والغناء التى تقام ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تقدم لها 220 متسابقا منهم 116 فى الغناء من الشباب و65 من الاطفال و30 فى مجال العزف وم من ذوى القدرات الخاصة . 

واجتاز المرحلة الاولى 74 متسابقاً منهم 53 من الشباب و21 من الاطفال للفوز بجوائز المركز الاول والثانى والثالث وجائزة لجنة التحكيم فى المرحلة التالية باجمالى جوائز قدرها 150 الف جنيه .. صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا والمهرجان حيث جاءت نتيجة المسابقات الثلاث كالتالى : 

اولا : مسابقة العزف على الات التخت الشرقى 

فاز بالمركز الأول عازف التشيللو يوسف العبد الله ( 20 الف جنيه ) ، والمركز الثانى عازف الكمان امير شوقى صليب ( 15 الف جنيه ) ، والمركز الثالث عازف الكمان زياد تامر صقر ( 10 الاف جنيه ) ، وجائزة لجنة التحكيم مناصفة بين كل من عازفتا العود شهد هشام مختار وسهى سعيد رياض ( 5 الاف جنيه ) . 

ثانياً : مسابقة الغناء للشباب 

حصل على المركز الاول كنزى ترك من مركز تنمية المواهب ( 20 الف جنيه ) ، والمركز الثانى امنية ابو بكر ( 15 الف جنيه ) ، والمركز الثالث مناصفة بين كل من كريم حسام مصطفى ومؤمن احمد خليل ( 5 الاف جنيه لكل منهما ) ، اما جائزة لجنة التحكيم وقيمتها 10 الاف جنيه فحصلت عليها منة الله طارق . 

ثالثا : مسابقة الغناء للاطفال 

فاز بالمركز الاول يوسف حسن سعد من مركز تنمية المواهب ( 10 الاف جنيه ) والمركز الثانى رزان محمد السيد من مركز تنمية المواهب بالاسكندرية ( 7 الاف جنيه ) ، والمركز الثالث ملك محمد فتحى من كورال اطفال الاوبرا ( 5 الاف جنيه ) ، وجائزة لجنة التحكيم يوسف وليد مصطفى من مركز تنمية المواهب بطنطا ( 5 الاف جنيه ) . 

رابعا مسابقة الغناء لذوى القدرات الخاصة من الشباب 

حصدت المركز الاول مريم طارق من مركز تنمية المواهب ( 10 الاف جنيه ) ، المركز الثانى مصطفى احمد من مركز الحفنى ( 7 الاف جنيه ) ، المركز الثالث تامر نبيل من مركز تنمية المواهب ) 5 الاف جنيه ) ، اما الاطفال فاز بالمركز الاول عاصم محمد ( 7 الاف جنيه ) ، المركز الثانى مهند عماد الدين من مركز تنمية المواهب ( 5 الاف جنيه ) . 

يذكر ان لجنان تحكيم المسابقات الثلاثة ضمت كل من الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر ، الدكتورة ايمان مصطفى ، الموسيقار حلمى بكر ، الدكتورة هدى عبد الله ( البحرين ) ، الدكتور وليد الحداد ( البحرين ) ، الفنان خالد عبد الغفار ، الدكتور منى الصائغ ( لبنان ) ، الفنان عبد الوهاب السيد ، الفنانة نادية مصطفى ، الدكتور حسن شرارة ، الدكتور عماد عاشور ، الدكتور ماجد سرور ، الدكتور محمود كامل . 
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