"أرامكو" السعودية تطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي للاكتتاب





دشنت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم السبت، الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي للاكتتاب، الذي يحتوي على المعلومات والبيانات، التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره، وذلك عبر العنوان الإلكتروني:





وأوضحت "أرامكو" عبر موقعها الرسمي: نعيش اليوم لحظات فخر واعتزاز بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحاتنا، نسعى من خلال هذا الموقع إلى توفير المعلومات حول أرامكو السعودية، والطرح العام الأولي لأسهمها، كما نرجو مراجعة هذا الموقع بشكل دوري؛ إذ إننا نعمل على تحديثه بالمعلومات والوثائق والمستندات حالما تصبح متاحة.





وكانت شركة أرامكو قد أعلنت مساء اليوم إصدار نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".





تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في17 نوفمبر 2019م، وتنتهي بحلول نهاية 4 ديسمبر 2019م، وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 17 نوفمبر 2019م، وتنتهي بحلول نهاية 28 نوفمبر 2019م.

وأبانت الشركة أنها تستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% (مليار سهم) كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد، وذكرت أرامكو، أن رأس مال شركتها يبلغ 60 مليار ريال مدفوع بالكامل، منوهةً إلى أن رأس مالها لن يتغير نتيجة هذا الطرح، مبينةً أن الإعلان عن السعر والتخصيص النهائي لأسهم الشركة المطروحة للمؤسسات والأفراد المكتتبين سيتم في يوم 5 ديسمبر المقبل.



