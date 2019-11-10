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رئيس لجنة تصنيع الأدوية بالصيادلة يكشف كارثة بشأن الإعلانات (فيديو)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:24 ص
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إعلانات الأدوية
إعلانات الأدوية
كساب أحمد
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قال محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة، إن المكمل الغذائي عبارة عن مستحضرات لتكملة النظام الغذائي، ويتناوله أي شخص يُعاني من نقص المعادن أو الفيتامينات، ومن المفترض أن تصرف تحت أشراف طبي، لافتَا إلى أن المكملات الغذائية في مصر في الغالب مغشوشة، وتحتوي أحيانًا على هرمون في منتهى الخطورة، يؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

وأضاف، رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة صيادلة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المكملات الغذائية في مصر، لا يوجد فيها أي ضوابط طبية، معقبًا: "الأدوية مجهولة المصدر، وأدوية الإعلانات فيها سم قاتل".

وأشار إلى اتهام بعض الفضائيات الصيادلة بمسؤولية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي لا يعالج المشكلة، ولكنه يصدر بأن الصيادلة هم سبب انهيار المنظومة الصحية في مصر، رغم أنهم الدرع الواقي لثبات المنظومة الصحية المتهالكة.

ولفت إلى أن أي أعلام يحاول أن يتطاول على صيادلة مصر، عبارة عن طابور خامس يحاول تدمير الوطن، معقبًا: "من يهاجم الصيادلة لا يعرف معنى كلمة صيدلي".


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