تعليق نائب رئيس اتحاد كرة السرعة على نسيان كأس العالم في فرنسا (فيديو)

علق عمرو الدردير، نائب رئيس اتحاد المصري لكرة السرعة، على نسيان المنتخب كأس بطولة العالم لكرة السرعة في فرنسا، قائلًا: "هذه واقعة طريقة ومؤلمة، لكن المؤلم أكثر هو حديث الشعب عن هذه الواقعة أكثر من اهتمامه بحصول مصر على بطولة العالم".



وتابع نائب رئيس اتحاد المصري لكرة السرعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن مصر حصلت على بطولة العالم أكثر من 31 مرة، ومثلما يفتخر الإنجليز بأن كرة القدم انجليزية، من المفترض أن تفتخر مصر بأن كرة السرعة مصرية، ولكن للأسف لا يهتم الشعب المصري بهذه اللعبة.



وأضاف أن مجلس ادارة الاتحاد يحقق في الموضوع، وسيتم معاقبة المخطئ، مشيرًا إلى أن مصر فازت على فرنسا في عقر دارها، متابعًا: "صحيح احنا نسينا الكأس، لكننا فوزنا بالكأس وهذه بطولة عالمية".



وأشار إلى أن الاتحاد قام بتحويل كل أعضاء البعثة للتحقيق لمعرفة الشخص المتهاون، معقبًا: "كانوا بيتصورا في الفندق بالكأس بالليل، ونسيوا الكأس في الفندق، الكأس رجع مصر الحمد لله، لكن المخطئ سيحصل على عقابه".

