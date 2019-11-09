عمرو أديب: "أنا ضد مجانية التعليم الجامعي"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة أنفقت ملايين على طالب كلية الطب، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يجب أن يرد للدولة المصرية، معلقا: "لو التعليم مش عجبك اتعلم في جامعة خاصة، واصرف دم قلبك، وسافر بره بعدها".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه ضد أن يكون التعليم الجامعي مجاني، معلقا: "الطالب يخلص ويشتغل ويصرف على تعليمه"، منوها إلى أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على فئات معينة ويجب أن تستفيد منها الدولة إلى الحد الأقصى.



وأضاف، "الناس بعد ما تدرس في الجامعة.. مبيشتغلوش في مجالهم"، وهذا لا يحدث إلا في مصر، لافتا إلى أنه طالما الدولة تنفق على التعليم الجامعي، فيجب أن تستفيد، وتحصل على مردود.

