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تقارير.. آرسنال يعلن إقالة إيمري

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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إيمري
إيمري
حسام مجدي
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تعرض نادي أرسنال الإنجليزي إلى هزيمة جديده اليوم السبت 9 نوفمبر على يد نادي ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يتخذ قرار إقالة أوناي إيمري

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي أرسنال أتخذت قرار بإقالة الإسباني أوناي إيمري من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج.

كما أشارت التقاير إلى أنه قد نسمع خبر إقالة أوناي إيمري من مهمة تدريب نادي أرسنال بشكل رسمي في صباح الغد الأحد 10 نوفمبر.

المرشحين لتدريب أرسنال في حالة إيمري

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه يوجد مدربيين مرشحين لتولي مهمة تدريب نادي أرسنال في حالة إقالة أوناي إيمري من مهمة تدريب الفريق.

وذكرت التقارير أن الثنائي المرشحين لتدريب أرسنال في حالة تم إقالة إيمري من عمله هما البرتغالي جوزيه مورينيو وستيفن جيرارد.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي

وبنتيجة مباراة اليوم يقف رصيد نادي أرسنال عند 17 نقطة ليتواجد في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

موعد مباراة أرسنال القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي ساوثامبتون الإنجليزي يوم السبت القادم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الكلمات المفتاحية

ليستر سيتي إيمري أوناي ايمري آرسنال

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