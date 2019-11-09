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بعد مغادرتها "ذا فويس" أسماء الشريف :"انتهى مشواري بدموع حرقة قلبي"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:27 م
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أسماء الشريف
أسماء الشريف
هبة أحمد
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أعربت المتسابقة أسماء الشريف عن حزنها الشديد لمغادرة برنامج "ذا فويس"، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

حيث قامت "أسماء" بنشر مجموعة صور لها من كواليس البرنامج ، وعلقت على الصور قائلة :"الليله انتهى مشواري في ذا فويس هذا الموسم، مع دموع حرقت قلبى لأن من الصعب مايكون إن حد يديلك أمل ويفرحك وبعدين يخطف الفرحه دى من قلبك بس الحمد لله أنا عندى ثقة ف صوتى وصولى لنص البرنامج زى وصولى لاخره".

واكملت حديثها قائلة: "المهم انى ظهرت للعالم كله بقا عندى جمهور ومتابعين من كل الدول العربيه ودعت اصدقاء ولحظات جميله لارجع لمصر وابداء طريقى فى مجالى ولاثبت موهبتى اختيار راغب لشرف اكيد له حسابات من وجهة نظر المدرب ولكن اقول لكل واحد فينا قدراته الخاصه وامكانياته والحمد لله الله مابيبعدناش عن مكان الا لو عارف انه مافيهوش خير لينا".

وقالت الشريف: "بشكر الله أولا لأنه ساعدنى ووصلنى لمسرح زى ده وشاهدنى كل العالم وكسبت حب الجميع.. ثم بشكر والدى أبى العظيم اللى ساندنى وكان الدافع والسبب الرأيسى اللى خلانى أقف وانجح وبشكركم على حبكم ليا جميعا أصدقائى وإخوانى ومتابعينى من كل مكان بيكم بنجح وبيكم وبدعمكم هوصل لاكتر من كده شكرا جزيلا، وكم أنا فخوره بنفسى لانى نجحت وحاربت وتعبت ووصلت لمسرح ذا فويس مثلت نفيى ومثلت بلدى ويكفينى إنى كنت أول بنت صعيديه تقف على هذا المسرح، دعمكم الدائم هوا سبب نجاحى، شكرا لكم، شكرا ذا فويس، ومن هنا يبتدى المشوار".

يشار أن المتسابقة اسماء الشريف غادرت البرنامج بعدما قام السوبر ستار راغب علامة بخطف المتسابق شرف أحمد.

يذكر أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد تغيرات عديدة في أعضاء لجنة التحكيم فضم البرنامج محمد حماقى، سميرة سعيد، أحلام، راغب علامة.

وشهد البرنامج وجود "زر البلوك"، الذي يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.

"ذا فويس" تعود فكرته إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، بمشاركة كلا من "كاظم الساهر،صابر الرباعي، شيرين، عاصي الحلاني،حيث تولى رأسة لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.
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