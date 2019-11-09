عمار حمدي لـ"الفجر الرياضي":المباراة القادمة أمام غانا صعبة ونفتقد ناصر وطاهر

أعرب عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادى الأهلي، عن سعادته بفوز المنتخب علي نظيره منتخب مالي، أمس ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بهدف دون رد.





وحقق منتخب مصر الفوز علي مالي بهدف سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الشوط الأول من المباراة الإفتتاحيه التى تقام علي الاراضي المصرية في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نوفمبر.



