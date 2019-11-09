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عمار حمدي لـ"الفجر الرياضي":المباراة القادمة أمام غانا صعبة ونفتقد ناصر وطاهر

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:08 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعرب عمار حمدي لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادى الأهلي، عن سعادته بفوز المنتخب علي نظيره منتخب مالي، أمس ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020، بهدف دون رد.


وحقق منتخب مصر الفوز علي مالي بهدف سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الشوط الأول من المباراة الإفتتاحيه التى تقام علي الاراضي المصرية في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نوفمبر.


وقال عمار حمدى في تصريحات ل"الفجر الرياضي" :" الحمدلله فوز مهم جدا للمنتخب في أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب مالي وفي مشوارنا للتأهل للأولمبياد".


وأضاف :" أتمنى من الله السلامة لكل زملائي الذى أصيبوا ناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، وأتمنى من الله عودتهم سريعا للملاعب ونفتقدهم بشدة ولكن بإذن الله سيكونوا معنا في طوكيو 2020 فهم لاعبين كبار ".


وعن نزوله خلال مباراة مصر ومالي بديلا لناصر ماهر قال :"كانت مباراة صعبة أمام مالي، وتعليمات كابتن شوقي غريب كانت هجومية بالطبع ولكن مع الحفاظ علي الدور الدفاعي، ونحمد الله علي الفوز ".


وعن المباراة القادمة، قال :" كل المباريات صعبة ونأخذ كل مباراة علي حدي".


ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة منتخب غانا يوم الأثنين القادم الموافق 11 نوفمبر ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

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الكلمات المفتاحية

منتخب الأولمبي مصر وغانا عمار حمدي

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