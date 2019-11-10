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أمين عام "الأطباء": ظروفنا المادية صعبة.. ولم نوافق على نظام التكليف الجديد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
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الدكتور إيهاب الطاهر
الدكتور إيهاب الطاهر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عان نقابة الأطباء، إن الأطباء ظروفهم المادية صعبة، ولكن لا يعترضون على التكليف، الوضع صعب، ولكن الجميع عليه أن يتحمله، ولكن هي البلد ظروفها وحشة على ناس وناس".

وأشار "الطاهر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الأطباء، والقضاة، والإعلاميين، ومديري البنك وغيرهم جميعهم تنفق الدولة عليهم، معلقا: "ولكن كل فئة من دول بتقبض كام".

وأكد أنه لا توجد معلومات وافية عن النظام الجديد، معلقا: "هو إحنا هنكلف الأطباء على فيسبوك.. ونقيب الأطباء لم يوافق على النظام الجديد، وطلب أن يكون هناك نظام مكتوب حتى يتم المناقشة بشأنه"، كاشفا أنهم طلبوا مقابلة مسئولي وزارة الصحة، ولم يستجب لهم أحد.
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