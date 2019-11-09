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لحظة نشوب النيران بطائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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بوابة الفجر
أحمد رفعت صديق
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اشتعل حريق محدود، مساء اليوم، في طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ، وفورًا انتقل العاملون بالمطار للحريق، وتعاملوا معه، ونجحوا في إخماده دون وقوع خسائر مادية أو في الأرواح.


يذكر أن الطائرة أوكرانية، قادمة من زابارودجا، رحلة رقم SQP7153، وعلى الفور، وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع الحريق.


وكان مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، قد أعلن عن تعرض طائرة تابعة لشركة إسكاي آب الأوكرانية، بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ، لنشوب حريق محدود؛ وذلك نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة حرارته العالية.


وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قام فورًا بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ، وطاقم الطوارئ في مطار شرم شرم الشيخ، بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.


من جانبه أشاد قائد الطائرة الأوكرانية، بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارىء بمطار شرم الشيخ، على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق، من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق، وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.

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