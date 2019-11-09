"أرامكو" تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها





أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم السبت، أنها أصدرت نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".





تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في17 نوفمبر 2019م، وتنتهي بحلول نهاية 4 ديسمبر 2019م، وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 17 نوفمبر 2019م، وتنتهي بحلول نهاية 28 نوفمبر 2019م.





وأبانت الشركة أنها تستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% (مليار سهم) كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد، وذكرت أرامكو، أن رأس مال شركتها يبلغ 60 مليار ريال مدفوع بالكامل، منوهةً إلى أن رأس مالها لن يتغير نتيجة هذا الطرح، مبينةً أن الإعلان عن السعر والتخصيص النهائي لأسهم الشركة المطروحة للمؤسسات والأفراد المكتتبين سيتم في يوم 5 ديسمبر المقبل.

