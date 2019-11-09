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"أرامكو" تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها
السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:54 م
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الفجر السعودي
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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مساء اليوم السبت، أنها أصدرت نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية "تداول".
تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في17 نوفمبر 2019م، وتنتهي بحلول نهاية 4 ديسمبر 2019م، وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 17 نوفمبر 2019م، وتنتهي بحلول نهاية 28 نوفمبر 2019م.
وأبانت الشركة أنها تستهدف تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% (مليار سهم) كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد، وذكرت أرامكو، أن رأس مال شركتها يبلغ 60 مليار ريال مدفوع بالكامل، منوهةً إلى أن رأس مالها لن يتغير نتيجة هذا الطرح، مبينةً أن الإعلان عن السعر والتخصيص النهائي لأسهم الشركة المطروحة للمؤسسات والأفراد المكتتبين سيتم في يوم 5 ديسمبر المقبل.
شركة أرامكو السعودية
هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.
وتعد "أرامكو" أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية حيث بلغت قيمتها السوقية 781 مليار في عام 2006م، و7 تريليون دولار في عام 2010 طبقاً لتقدير صحيفة فاينانشال تايمز. فيما رجحت مجلة اكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليون دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وغوغل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.
وأعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.
ويصل معدل الريع على انتاج النفط الخام في أرامكو إلى 20%، حتى نوفمبر 2019 حيث أجرت الشركة اتفاقا مع الحكومة يتضمن تخفيض معدل الريع على إنتاج النفط الخام من 20% إلى 15%، اعتبارا من 1 يناير 2020.
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