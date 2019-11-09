وزيرة التخطيط تفتتح معرض"فانتازيا مصرية" بحضور فنانين تشكلين

افتتحت اليوم الفنانة رنده فؤاد، معرضها التشكيلي الجديد بعنوان "فانتازيا مصرية" بقاعة "صلاح طاهر" بدار الأوبرا المصرية.





وشارك في الافتتاح عدد كبير من الفنانين التشكيلين، والوزراء، والإعلاميين، والمقرر استمراره حتي 15 مايو الجاري.





وقالت الفنانة رندة فؤاد، إن معرضها يدور حول ربط الحضارة القديمة بالحداثة، وتجمع بين وسائط الذهب المستوحاه من الفرعونية والفنون القبطية والإسلامية.





كما صرحت الفنانة رندة فؤاد، عن اختيار الألوان قائلة: "دائمًا ألواني مرتبطة بالألوان الفرعونية، منها اللون البرتقالي، والأزرق، والتركيواز.





وكشفت الفنانة رندة عن سبب تسمية المعرض بهذا الاسم قائلة:لأنني أشعر بالحلم عندما أرسم".





وكشفت "فؤاد"، عن سعادتها بافتتاح أول معرض فردي لها وسعيدة برسالة المعرض التي تتمثل في "مصر بدات ثم بدا التاريخ".





وكان من بين الحضور في افتتاح المعرض الإعلامية سهير التي كشفت عن رأيها في المعرض قائلة :"الفنانة رندة فؤاد لديها لمسة خاصة جدًا حيث جمعت بين التراث المصري والتراث اللبناني وعبرت عن ساعدتها بمشاركتها في هذا الحدث العظيم".





ندة فؤاد كاتبة وفنانة تشكيلية، ولدت في عائلة تقدر الفن والرسم، التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة، وبدأت مشوارها الفني في سن ست سنوات حيث كانت محاطة بأعظم المواهب الفنية في مصر.