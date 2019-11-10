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تعليق قوي لعمرو أديب على حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة بكلية الشرطة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:49 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مشيرا إلى أن الشاب المصري يجب أن يشعر أن هناك عدالة في الإختيار.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوساطة في مصر يجب أن تنتهي تماما، خاصة في دولة التعليم بها مجانا، وهو ما يشدد عليه الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، أن تنتهي فكرة المحسوبية، معلقا: "مش عايزين واسطة ولا محسوبية في مصر".

وأضاف أن الدولة تنفق على طالب الكلية الحربية ملايين، مشدا على ضرورة أن يكون هناك عدالة ومساواة، ولا نرجع لعهد "رد قلبي"، متابعا: "المفروض لا يهم المتقدم ابن مين، ولا قريب مين.. وأنا بشفق على الطلاب اللي دخلوا النهاردة لقوا نفسهم أمام رئيس الجمهورية".
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كلية الشرطة كشف الهيئة عمرو أديب اختبارات كشف الهيئة أكاديمية الشرطة

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