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وئام رضوان تنتقل إلى العروض المباشرة ورد فعل غريب من ماهر سامي

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:09 م
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وئام رضوان
وئام رضوان
هبة أحمد
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اشتعلت الحلقة الأخيرة من حلقات المواجهة فى برنامج ذا فويس بين متسابقين من فريق محمد حماقي وهما وئام رضوان، ماهر سامى، الذين اشعلوا حماس الجمهور و أعضاء لجنة التحكيم.
وعند انتهائهم من الغناء، قامت اعضاء لجنة التحكيم بالنزول اليهم لاحتضانهم.

وقالت سميرة للمتسابق ماهر:"خطفت قلبى بحنيتك، غنيت حلو اوى"

وقال راغب لوئام "امتعتينى، حلو ان الواحد يضل يغنى ما فى شئ يعوقه".
وقال راغب للمتسابق ماهر:"اقتنت الغناء بشكل عالى".

وقال حماقى :"ماهر من الأصوات المتمكنة، عنده احساس مش طبيعى بالغنا".
وقال حماقى للمتسابقة وئام :"صوت وئام مظنش ان سمعت زيه فى حياتى، ولا هيأثر بحياتى صوت زى وئام ".

واختار حماقي المتسابقة وئام رضوان للانتقال إلى العروض المباشرة، وقامت سميرة سعيد بخطف المتسابق ماهر، وبعد اختطافه قام مالك بالسجود على خشبة المسرح.

واضافت سميرة :"ماهر طلع ماهر، غنى بإحساس فظيع، خطفنى".

يشار أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد تغيرات عديدة في أعضاء لجنة التحكيم فضم البرنامج محمد حماقى، سميرة سعيد، أحلام، راغب علامة.

وشهد البرنامج وجود "زر البلوك"، الذي يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.


"ذا فويس" تعود فكرته إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، بمشاركة كلا من "كاظم الساهر،صابر الرباعي، شيرين، عاصي الحلاني،حيث تولى رأسة لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.
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