هيدى كرم: "انا بحب الست دي من كل قلبي"



حيث التقطت الصورة أثناء تكريم هيدى فى مبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب، و جاءت تعليقها على الصورة عن أنيسة حسونة.





حيث قالت: "انا بحب الست دي من كل قلبى، الأستاذة أنيسة حسونة وبحترمها جدا وبتمنى أنها تقدر تحقق اللى بتحلم بيه في مستشفى الناس وتقدر تساعد كل المرضى المحتاجين مساعده".



أنيسة حسونة ودورها المجتمعى



تولت أنيسة منصب المدير التنفيذي لمستشفى مجدى يعقوب للقلب وحققت نجاح كبير في هذا المنصب، وكانت تظهر فى إعلانات المستشفى.



بعد أن أصبحت نائبة فى مجلس الشعب تم اقصائها عن عملها فى مستشفى مجدى يعقوب، ودخلت فى حالة من الحزن والشعور بالظلم وخلال تلك الفترة أصيب بمرض السرطان لكنها تمسك بالصبر والمقاومة فى مواجهته.



أصبحت الآن انسية حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للاطفال بشبرا الخيمة، وهى مشروع خيرى و تعد أكبر مستشفى للاطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.



هيدى كرم و أعمالها الفنية



يعد اهتمام الفنان بالجانب المجتمعى مهم جدا، حيث أنه دور تلزمهم المسئولية المجتمعية لشخص الذى أصبح معروف و له جمهور و متابعين و هذا ما قامت به هيدى فى هذا المنشور.



عملت هيدى فى بدايتها كموديل الاعلانات ثم مذيعة، وثم دخلت مجال التمثيل، وكان من أوائل أعمالها فيلم البلياتشو مع الراحل هيثم احمد زكي.



كما شاركت فى افلام اللي اختشوا ماتوا، حفل زفاف، البلد دي فيها حكومة



وكان حظها فى الدراما اكبر حيث شاركت فى مسلسلات كلبش ٣، نصيبي وقسمتك، سابع جار، الصفعة، اللص والكتاب، حضرة الضابط أخي، لحظات حرجة، العندليب، طاقة نور، بعد البداية، فرصة ثانية.



شارك الفنانة هيدى كرم، مع جمهورها صورة تجمعها مع النائبة أنيسة حسونة، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".