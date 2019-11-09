Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيدى كرم: "انا بحب الست دي من كل قلبي"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:52 م
Advertisements
هيدي كرم
هيدي كرم
شيماء فوزى
Advertisements
شارك الفنانة هيدى كرم، مع جمهورها صورة تجمعها مع النائبة أنيسة حسونة، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

حيث التقطت الصورة أثناء تكريم هيدى فى مبادرة حق مرضى السرطان فى الإنجاب، و جاءت تعليقها على الصورة عن أنيسة حسونة.

حيث قالت: "انا بحب الست دي من كل قلبى، الأستاذة أنيسة حسونة وبحترمها جدا وبتمنى أنها تقدر تحقق اللى بتحلم بيه في مستشفى الناس وتقدر تساعد كل المرضى المحتاجين مساعده".

أنيسة حسونة ودورها المجتمعى

تولت أنيسة منصب المدير التنفيذي لمستشفى مجدى يعقوب للقلب وحققت نجاح كبير في هذا المنصب، وكانت تظهر فى إعلانات المستشفى.

بعد أن أصبحت نائبة فى مجلس الشعب تم اقصائها عن عملها فى مستشفى مجدى يعقوب، ودخلت فى حالة من الحزن والشعور بالظلم وخلال تلك الفترة أصيب بمرض السرطان لكنها تمسك بالصبر والمقاومة فى مواجهته.

أصبحت الآن انسية حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للاطفال بشبرا الخيمة، وهى مشروع خيرى و تعد أكبر مستشفى للاطفال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

هيدى كرم و أعمالها الفنية

يعد اهتمام الفنان بالجانب المجتمعى مهم جدا، حيث أنه دور تلزمهم المسئولية المجتمعية لشخص الذى أصبح معروف و له جمهور و متابعين و هذا ما قامت به هيدى فى هذا المنشور.

عملت هيدى فى بدايتها كموديل الاعلانات ثم مذيعة، وثم دخلت مجال التمثيل، وكان من أوائل أعمالها فيلم البلياتشو مع الراحل هيثم احمد زكي.

كما شاركت فى افلام اللي اختشوا ماتوا، حفل زفاف، البلد دي فيها حكومة

وكان حظها فى الدراما اكبر حيث شاركت فى مسلسلات كلبش ٣، نصيبي وقسمتك، سابع جار، الصفعة، اللص والكتاب، حضرة الضابط أخي، لحظات حرجة، العندليب، طاقة نور، بعد البداية، فرصة ثانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيدي كرم هيثم احمد زكى الفلام احمد زكى

أخبار تهمك

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت MATCH real مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال ضد ايبار لايف

منذ حوالي 5 ساعات

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

أخبار ريال مدريد اليوم: صفقة القرن توافق على الانضمام للريال وخطف صفقة برشلونة الكبري والاستغناء عن 6 لاعبين دفعة واحدة

منذ ساعة و نصف

ميسي يقود المؤامرة الكتالونية الكبري للإطاحة بـ"جريزمان" خارج برشلونة (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 6 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أنيسة حسونة تحكي تجربتها مع الدكتور مجدي يعقوب

الليلة.. النائبة أنيسة حسونة ضيف محمد الباز فى "90 دقيقة"

أنيسة حسونة ضيفة محمد الباز في "90 دقيقة" الليلة

أنيسة حسونة تكشف حقيقة تعرض مجدي يعقوب لوعكة صحية

هيدي كرم بفستان مجسم بدون أكمام.. والجمهور: "مارلين في روحك"

إطلالة جديدة لـ رحمة حسن بدون مكياج وجمهورها: "ياجمالك"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

06:14 م

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

10:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status