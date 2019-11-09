عمرو أديب: "الوضع في مصر مش حلاوة بالقشطة بس بيتحسن"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أن نسبة التضخم انخفضت، مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا، معلقا: "الأسعار تتراجع، أو على الأقل مش بتزيد"، حيث أن معدل التضخم الآن هو الأقل منذ 9 سنوات.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الوضع ليس "حلاوة بالقشطة"، ولكن الوضع يتحسن"، لافتا إلى أن مصر أصبحت تستورد أقل، وتصدر أكثر، وهناك تحسن في معدل السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.



وأضاف: "أرقامنا جيدة.. وده من غير تطبيل"، متوقعا أن الأيام المقبلة تكون أفضل، لافتا إلى أن ليس كل الدول التي طبقت إصلاح اقتصادي نجحت، ولكن هناك دول تعرض لمآسي، مؤكدا أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ساهمت في توفير فرص عمل، وجلب استثمارت.



وتابع أن مصر تزيد دولة كل عام، وهو تحدي كبير يواجه مصر، مشيرا إلى حملات تنظيم اسرة لم تؤتي ثمارها.