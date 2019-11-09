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الدوسري: سعيد بالفوز.. وهذا سبب انتصارنا على أوراوا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:42 م
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سالم الدوسري
سالم الدوسري
أميرة فطيم
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أعرب سالم الدوسري مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن سعادته بفوز فريقه أمام أوروا ريد الياباني، بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأحرز البيروفي أندريه كاريلو هدف الهلال بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60 معلنًا عن هدف التقدم للهلال.

وقال الدوسري في تصريحات عقب اللقاء: "تركيزنا كان عاليا في المباراة، والفريق الأقل أخطاء هو من حقق الفوز وهذا ما نجحنا في تحقيقه كمجموعة".

وأضاف: "لم تنتهي المباراة بعد وبقى شوط ثان في اليابان".

ويحل نادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على أوراوا الياباني، يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر يقام لقاء العودة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.
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