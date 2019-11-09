التشييد والبناء: انخفاض أسعار الوحدات يصب في مصلحة المواطن

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن انخفاض مواد البناء تؤثر بالطبع على أسعار العقارات، حيث إن العقارات تتألف في المطلق من أرض وعمالة وخامات، وعندما تنخفض سعر الخامات تنخفض بالتأكيد في أسعار العقارات.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن مقاولي العقارات عانوا كثيرا الفترة الماضية وخاصة مع قرار تحرير سعر الصرف حيث تسببت في زيادة مواد البناء بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي كان هناك خمول في حركة البيع والشراء نظرا لارتفاع اسعار الوحدات السكنية.



وتابع:" شركات المقاولات تحملت ما لا يتحمله بشر، ولكن مع انخفاض سعر مواد البناء يؤدي إلى انخفاض أسعار الوحدات وتصب في مصلحة المواطنين والمقاولين نظرا لزيادة نسبة القدوم على الشراء ونشيط حركة المجال".