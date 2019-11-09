تعادلان في ختام الجولة الثانية للقسم الثالث بمطروح





أختتمت السبت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة عشر مجموعة مطروح بالقسم الثالث

ففي المباراة الأولي تعادل مطروح مع شباب الضبعة سلبيا ليحصد مطروح أولي نقاطة بالمجموعة بعد الهزيمة في المباراة الأولي بينما رفع شباب الضبعة رصيدة للنقطة الثانية بعد تعادلة أيضا في الجولة الأولي.



وعلي ملعب مركز شباب مطروح تعادل فريق الشرطة بمطروح مع فريق المصري السلومي 1/1 ليحصد الشرطة أول نقاطة بعد خسارتة في الجولة الأولي ورفع المصري السلومي رصيدة للنقطة الرابعة بعد فوزة في الجولة الأولي.



يذكر أن مباريات الجولة أقيمت فيها مباراتين يومي الخميس والجمعة حيث حقق الهلال فوزا ثمينا علي مركز شباب الحمام بهدفين نظيفين ورفع رصيدة للنقطة الرابعة.



وبالأمس تعادل برج العرب علي ملعبة بمدينة برج العرب مع فريق الجزيرة 2/2 ليرفع الجزيرة رصيدة للنقطة الرابعة ويحصد برج العرب أول نقاطة بالمجموعة.



ترتيب المجموعة الرابعة عشر



1- الهلال 4 نقاط

2- الجزيرة 4 نقاط

3- المصري 4 نقاط

4- الحرية 3 نقاط

5- شباب الضبعة 2 نقطة

6- برج العرب نقطة

7- الشرطة نقطة

8- مطروح نقطة

9- م.شباب الحمام صفر