أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد على إيبار





علق الفرنسي وين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على فوز فريقه اليوم السبت على نادي إيبار في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





نتيجة مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني





واستطاع نادي ريال مدريد أن يضرب نظيره نادي إيبار برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





تعليق زيدان على فوز الفريق





وقال زيدان في تصريحات للمؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم: "أنه شعور جيد ، الشوط الأول كان جيدًا للغاية وفي الشوط الثاني واجهنا صعوبة أكبر في الاستمرار كما لعبنا في الشوط الاول".





وأضاف: "لقد أجرينا تغييرين أو ثلاثة تغييرات اليوم في التشكيلة وكانت مباراة جيدة، كل اللاعبين سيشاركون وعندما تتاح لهم فرصة القيام بذلك عليهم القيام بذلك بشكل جيد".





وتابع: "فيد فالفيردي لاعب كرة قدم مختلف إنه شاب وجائع، أنا سعيد لهدفه، الآن عليه أن يستمر، كما كان الشوط الاول الذي قدمه هازارد كان رائعاً".





وأكمل: "هناك الكثير من العمل ونحن نؤمن أيضًا بما نقوم به منذ مباراة مايوركا نحن نلعب بشكل أفضل ، واكثر عطاءً وأيضًا بالجودة التي نملكها، كل شيء افضل".





وواصل: "أفضل مباراة منذ مارس؟ أنا لا أؤمن بهذه الامور ، لكنني اليوم سعيد وسعيد أيضًا ، لكن كانت هناك أيام أخرى جيدة، امام غلطة سراي ، على سبيل المثال من المهم أن تقدم مباراة على أكمل وجه و إعطاء كل شيء ، من الدقيقة الاولى إلى النهاية".





وأنهى زيدان حديثه قائلا: "من الجيد جدًا بالنسبة للمدرب ألا يعرف من سيختار. هذا جيد جدًا لقد حقق الجميع أداءً جيدًا في ميدان صغير يصعب اللعب فيه."





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 25 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيبار عند 15 ليتواجد في المركز الخامس عشر من جدول الدوري.



