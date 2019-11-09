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هاني رمزي يهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:44 م
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هاني رمزي
هاني رمزي
روان هيثم محمد
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نشر الفنان هاني رمزي، معايدا للأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

وكتب "رمزي" قائلاً: ‏"كل سنة وكل أصدقائى وأحبابى بخير بمناسبه" ‎#المولد_النبوى_الشريف.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: ‏‎حبيب قلبي وربنا يا استاذ هاني وانت طيب ياغالي.

وعلق أخر عليه قائلاً: ‏‎وانت طيب وبخير وسلامة يارب يا فنان و ربنا يوفقك في اللي جاي.

وعلى صعيد أخر قدم "رمزي" العديد من الأفلام منها سامي أكسيد الكربون، نمس بوند، الرجل الغامض بسلامته، أسد وأربع قطط، غبي منه فيه، عايز حقي، صعيدي رايح جاي، محامي خلع، نوم التلات، صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وشارك "رمزي" أيضاً في العديد من المسلسلات منها عصابة بابا وماما، عريس دليفري، نظرية الجوافة، مبروك جالك قلق، اللص الذي أحبه، حول العالم، ألف ليلة وليلة.
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