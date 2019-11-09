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مواجهة نارية للألومنيوم مع بني سويف في القسم الثاني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:25 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يحل الفريق الكروى الاول بنى سويف ضيفا على نظيره الالمونيوم في الثانية والنصف من عصر الأحد، وذلك فى اطار المباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب الالمونيوم بنجع حمادى بمنافسات الاسبوع الرابع لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني.

بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي يدخل المباراة برصيد 9 نقاط وذلك بعد فوزه برباعية نظيفه امام شبان قنا بالجولة الاولى ثم الفوز على سوهاج بملعبه بهدف نظيف وتحقيق انتصار بثنائية نظيغة على ضيفه المنيا بالجولة الثالثة ويطمح ابناء بنى سويف فى تحقيق الانتصار الرابع على الوالى بمسابقة القسم الثانى , ويغيب عن صفوف بنى سويف الثلاثى المتميز هارون اسماعيل ومحمد على صادق ورضا عبد العال للاصابة بمباراتى سوهاج والمنيا .
ومثلت عودة طه نادى مهاجم الفريق للتدريبات والمشاركة بجدية ارتياحا كبيرا خاصة فى احتمالية الاعتماد على اللاعب الشاب بجانب زملاؤه كريم اشرف ومصطفى صلاح بلية .

الفريق يقود جهاز فنى جديد بقيادة حسن موسي مديرا فنيا وأبو المجد مصطفى مدربا عاما وأسامة عبد العزيز مدرب وسيد شلبي مدير حراس مرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح جهاز ادارى وعلى جاد مسؤول قيد وأحمد سعودى ووائل محمد عطية جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة.

ونجح الفريق السويفي فى نيل ٩ نقاط بثلاث مباريات وأحرز لاعبوه ٧ أهداف فيما لم تتلقى شباك بنى سويف أي هدف .

وخلال فترة الإعداد أدى الفريق ما يقرب من ٢٠ مباراة ودية مع أندية القسم الثالث والثانى والدورى الممتاز وشملت فترة الإعداد على إقامة معسكرين بمنتجع الاسيوطى سبورت وبالاسكندرية.


على الجانب الاخر يدخل ابناء الالمونيوم اللقاء بقيادة المدير الفنى ياسر الكنانى المباراة بتحدى للعودة لاثبات الذات خاصة فى ظل تمكن الفريق من حصد ثلاث نقاط فقط من فوز امام المنيا بهدف دون رد فيما خسر الفريق مباراته الاولى امام الفيوم الرياضى بنتيجة 2/1 والمباراة الثانية امام تليفونات بنى سويف بهدف ويحتل الألومنيوم المركز السادس .

ولعب الالمونيوم مباراته السابقة امام تليفونا بنى سويف بتشكيل مكون من (حسام صادق ومحمود محمد حسين ومحمود نجاح وإبراهيم ماجد وأغاثون ميلاد وعبد المجيد ياسين وأحمد إبراهيم ومحمد أحمد على ومحمد أحمد عبد الحميد ومؤمن محيسن وسمير فوزى ويعتبر اغاثون ميلاد ومحمود نجاح ومحمد احمد عبد المجيد وابراهيم ماجد ابرز لاعبي الالمونيوم .

وشهدت مواجهات الفريقان بالموسم الماضى تحقيق بنى سويف انتصار كبير على نظيره الالمونيوم بعقر داره بادور الاول بنتيجة 5 / 2 فيما شهدت مباراة الفريقان بالدور الثانى والتى أقيمت بملعب استاد بنى سويف الرياضى تعادلا سلبيا .

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 9 نقاط
2- البنك الأهلي 7 نقاط
3- التليفونات 7 نقاط
4- بترول أسيوط 6 نقاط
5- شبان قنا 6 نقاط
6- الفيوم 3 نقاط
7- الألومنيوم 3 نقاط
8- الإعلاميين نقطتين
9- طهطا نقطتين
10- ديروط نقطتين
11- سوهاج نقطة وحيدة
12- المنيا نقطة وحيدة

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