بعد واقعة القمة.. أول رد رسمي من الأهلي بشأن قرارات اتحاد السلة

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إداة النادي الأهلي، أن المجلس أعرب عن استياءه الشديد من قرارت اتحاد كرة السلة المصري، بشأن أحداث مباراة الأهلي والزمالك والتي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي وشهدت أحداث مؤسفة واشتباكات كبيرة بين اللاعبين قبل لحظات من نهاية المباراة في إطار دور الـ16 من كأس مصر.



وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس ادارة الأهلي في تصريحات لقناة الأهلي، أن المجلس سيسلك كل الطرق القانونية بعد قرارات اتحاد كرة السلة والتي يراها المجلس أنها غير منصفة على الإطلاق.



وعرض فؤاد قرارت مجلس إدارة النادي الأهلي والذي عقد مساء يوم السبت بمقر النادي بالشيخ زايد وجاءت كالتالي:-





الموافقة على سفر محمد سراج، عضو المجلس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر ويمبلي للاستادات، المُقرر إجراءه في الفترة بين 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري بعد وصول دعوة من الإدارة الخاصة للمؤتمر، حيث سيشارك فيه العديد من الأندية العالمية، وهو ما سيفيد القلعة الحمراء في ملف بناء وتدشين الملعب الخاص به.



- اتخاذ الإجراءات القانونية في قضية اللاعبين الهاربين من قطاع الناشئين بالنادي.