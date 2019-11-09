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عقب اختناق 27 حالة.. أهالي عزبة سمك يحررون محضرا ضد مصنع السماد بأبوزعبل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:22 م
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وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
محمد نبيل
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حرر أهالي عزبة سمك في أبو زعبل بالخانكة، اليوم السبت، محضرا ضد مصنع السماد بالمنطقة بعد إصابة ٢٧ فرد من الأهالي بالاختناق جراء الأدخنة المتصاعدة، حمل المحضر رقم ٩٨٩٤ لسنة ٢٠١٩ إداري الخانكة.

وكان مستشفى الخانكة العام، قد استقبل بمقره المؤقت بقرية أبو زعبل، 27 حالة من المواطنين قاطني عزبة سمك، الواقعة على ترعة الإسماعيلية في مواجهة مصنع أسمدة أبوزعبل، بادعاء إغماء واختناق إثر استنشاق أدخنة تسربت من المصنع، وجرى عمل اللازم وخروج المصابين عدا حالة واحدة حرجة بسبب كبر السن.

فيما أكد الأهالي المرافقون للحالات، أن السبب هو مصنع الأسمدة، والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات.

فيما نفى مصدر مسئول بالمصنع، صحة ما جاء في أقوال المواطنين، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة إجازة رسمية بالمصنع، وبالتالي كان مغلقًا.

ومن جانبه، أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة، بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، للتوجه للقرية للوقوف على أسباب الاختناق، ومعاينة مصنعي الشبة والسماد.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات واختناقات بسبب أدخنة مصنع السماد، المتواجد منذ عشرات السنين بالمنطقة.
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