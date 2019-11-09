أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)

ترأس الأنبا مكاريوس، ألاسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، القداس الإلهي من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالمجيدي - مركز المنيا.



وبدأ صلاة القداس الإلهي بطقس رفع بخور باكر، بمشاركة القمص دوماديوس وكيل المطرانية، والقس أغاثونً، كاهن الكنيسة، والقس يوسف رجائي.



وتخلل القداس الإلهي باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور عدد غفير من أقباط المنيا.



وعقب انتهاء صلاة القداس، قام نيافته بصلاة طقس المعمودية لـ 11 طفلا من أطفال الكنيسة، ثم قام بزيارة بعض المرضى وأخوه الرب، كما قام نيافته بتفقد أعمال التشطيب بالكنيسة وسط فرحة من شعب القرية.