Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
ترأس الأنبا مكاريوس، ألاسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، القداس الإلهي من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالمجيدي - مركز المنيا.

وبدأ صلاة القداس الإلهي بطقس رفع بخور باكر، بمشاركة القمص دوماديوس وكيل المطرانية، والقس أغاثونً، كاهن الكنيسة، والقس يوسف رجائي.

وتخلل القداس الإلهي باقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور عدد غفير من أقباط المنيا.

وعقب انتهاء صلاة القداس، قام نيافته بصلاة طقس المعمودية لـ 11 طفلا من أطفال الكنيسة، ثم قام بزيارة بعض المرضى وأخوه الرب، كما قام نيافته بتفقد أعمال التشطيب بالكنيسة وسط فرحة من شعب القرية.
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
أسقف المنيا يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بالمجيدي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنيسة المنيا الانبا مكاريوس الاقباط

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW barca رابط مباشر برشلونة hd

منذ ساعة و 26 دقيقة

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 5 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة الآن NOW

منذ ساعة و 20 دقيقة

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ 38 دقيقة

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ ساعة

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

يلا شووت MATCH real مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال ضد ايبار لايف

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ أقل من ساعتين

هدف مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

سيامة شمامسة جدد بإيبارشية المنيا وأبوقرقاص

الأنبا مكاريوس يترأس صلوات القداس الإلهي لعيد عرس قانا الجليل (صور)

الأنبا مكاريوس يسيم ١٥ شماسا ومعمودية ٣ أطفال بكنيسة أنبا نوفير بعزبة بدوي "صور"

الأنبا مكاريوس يلتقي أرامل آباء كهنة إيبارشية المنيا وأبوقرقاص ( صور)

كنيسة أبوشوشة تحتفل بعشية عيد مؤسس الرهبنة في العالم (صور)

القس زكريا عاطف يترأس قداس عيد الأنبا أنطونيوس بكنيسة أبوشوشة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW barca رابط مباشر برشلونة hd

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

09:57 م

نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

08:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status