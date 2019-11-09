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مدرب زامبيا يعلق على تعادل فريقه أمام جنوب إفريقيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:20 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب بيتسون تشامبيشي المدير الفني لمنتخب زامبيا الأولمبي عن رضاه على أداء لاعبيه في مباراة اليوم أمام جنوب إفريقيا والتي انتهت بالتعادل السلبي في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت ٢٣ سنة.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"كانت مباراة جيدة وتنافسية للغاية، وتعتبر ديربي بحكم قربنا من بعض لذلك لم تكن سهلة على الإطلاق وكانت ممتعة على الجانب الخططي والتكتيكي بالنسبة لي كمدرب."

وأضاف "حاولنا الاعتماد على الهجمات المرتدة لكن دفاع جنوب إفريقيا نجح في إجهاض كل محاولاتنا."

تابع: "عانينا من إقامة البطولة خارج فترة التوقف الدولي لكن نثق في المجموعة المتواجدة وسنحصل على مزيد من الدعم خلال فترة التوقف بانضمام اللاعبين القادمين من أوروبا."

وعن ادارة المباراة عن طريق محكمات سيدات للمرة الاولى قال: "تجربة كانت طيبة ونحن ندعم السيدات لاقتحام مجال الكرة بشكل افضل واشكر الكاف على القيام بتلك الخطوة، واتمنى مزيد من الدعم لهن بعد تقديم مباراة كبيرة اليوم."

وادارت المباراة ساليما موكانسانجا من رواندا وعاونتها المغربية فتيحة جيرمومي كأول سيدات تدرن مباراة في تاريخ امم افريقيا تحت ٢٣ سنة بعد تجربة اولى للكاف في بطولة امم افريقيا تحت ١٧ سنة في ابريل الماضي.
وتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الصانية بثلاث نقاط ويليه جنوب افريقيا وزامبيا بنقطة واخيرا نيجيريا بدون رصيد.

ماهلاتي أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا وزامبيا
حصل كاموهيلو ماهالاتي على لقب الأفضل في مباراة فريقه أمام زامبيا التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما انتهت بالتعادل السلبي.


وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماهالاتي تعليقا على الجائزة : " كنت اتمنى الفوز اكثر من الجائزة لكنني سأجعلها حافز للفريق من أجل تحقيق الانتصارات في مباريتنا المقبلة".
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