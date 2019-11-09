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عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:37 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: عبدالحافظ حمدي
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صعد الموسيقار العالمي عمرو خيرت، منذ قليل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لتقديم حفله الغنائي في تاسع أيام ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشري، وذلك وسط حضور عدد كبير من الجمهور وعشاقه .

حيث قدم الموسيقار العالمي عمر خيرت، خلال الحفل باقة من المع أعماله الموسيقية المميزة، منها :"إعدام ميت، ليلة القبض على فاطمة، البخيل وأنا، عارفة، فيها حاجة حلوة، غوايش، وغنت معه الفنانة لطيفة أغنية أنت أكيد المصري"، الخواجه عبدالقادر و عارفه وخلي بالك من عقلك وقضيةعم احمد وغيرها من الأعمال التي يعشقها الجمهور.


نبذه عن الموسيقار 

ومن المعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ومن مواليد 11 نوفمبر ،1948 وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.

ينتمي لأسرة مثقفة محبة للفنون، أهدت من قبل لمصر والعالم الموسيقار أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري وقد اثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة)، واكتملت ثمارها بعمر خيرت الذي أكمل درب عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، وعشق البيانو الذي اكتشف معه مناطق موسيقية جديدة في إحساس وذكريات وقوة الشخصية المصرية.

أما جده هو محمود خيرت كان محامياً وكان مهتماً جداً بالفنون وشاعراً وأديباً ومترجماً ورساماً وموسيقياً، وكان لديه صالون دائم للفنون يجمع رموز الفن والثقافة في ذلك العصر أمثال فنان الشعب سيد درويش والمثَّال محمود مختار والأديب المنفلوطي. ووالده كان مهندساً معمارياً متخصصاً في العِمارة الإسلامية وبناء المساجد، وكان أيضاً عازفاً للبيانو وظل مواظباً على العزف عليه حتى وفاته.

عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
عمر خيرت يخطف قلوب جمهوره في حفله بـ"الموسيقى العربية" (صور)
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