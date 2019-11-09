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مدرب أوراوا يتوعد الهلال قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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مدرب أوراوا
مدرب أوراوا
أميرة فطيم
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تحدث سويوشي أوتسوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي أوراوا الياباني عن خسارة فريقه أمام الهلال السعودي، بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال مدرب أوراوا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي المباراة: "انتهى شوط ويتبقى آخر يجب أن ننتصر في ملعبنا فما زالت الكرة لدينا ويجب أن نقاتل في مباراة العودة وسنقاتل من أجل الفوز".

وتابع: "لم نبالغ في الناحية الدفاعية واستقبلنا هدفًا وحيدًا يمكن أن نعوضه في سايتاما، حارس مرمانا قدم مباراة كبيرة ومستوى أكثر من رائع".

وأحرز البيروفي أندريه كاريلو هدف الهلال بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60 معلنًا عن هدف التقدم للهلال.

ويحل نادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على أوراوا الياباني، يوم 24 نوفمبر الجاري، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر يقام لقاء العودة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

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