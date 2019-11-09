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عمة هيثم زكي عن تأخر دفنه: "دا لحمنا ودمنا وعمرنا ما كنا هنقصر معاه"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:34 م
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هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
كساب أحمد
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أنعت إيمان عطية، شقيقة الفنان أحمد زكي، الفنان هيثم أحمد زكي، قائلة: "كانت وجيعة جامدة جدًا وصدمة كبيرة، ربنا يصبرنا، احنا لحد دلوقتي مش مصدقين، ولحد دلوقتي بنفكر إنها اشاعة وليس حقيقة".

وتابعت شقيقة الفنان أحمد زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الغعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن هيثم له عائلة كبيرة في الدقهلية والقاهرة، لافتة إلى أنها شقيقة الفنان أحمد زكي من والدته فقط، وتأخرت عن استلام جثمان هيثم أحمد زكي، لأنها كانت تبحث عن إعلان الوراثة لإثبات صلة القرابة، للحصول على تصريح دفنه معقبة: " ازاي يتقال اننا مش موجدين عشان نستلم جثمانه، عائلة هيثم أحمد زكي كبير جدًا".  

ولفتت إلى نقيب الممثلين كان عليه أن ينتظر ساعة أو ساعتين، قبل أن يطلب من النائب العام الحصول على تصريح بدلًا من أقاربه، معقبة: "الناس كلها هجمتنا، تلقينا كم كبير من السب والشتائم، دا لحمنا ودمنا وعمرنا ما كنا هنقصر معاه". 

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