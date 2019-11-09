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عمر العطاسي ينتقل إلى العروض المباشرة من برنامج "ذا فويس"

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:31 م
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عمر العطاسي
عمر العطاسي
هبة أحمد
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اشتعلت الحلقة الأخيرة من حلقات المواجهة فى برنامج" ذا فويس" بين المتسابقين عمر العطاسى، اليسار

وعندما انتهوا من الغناء، قالت أحلام لعمر :"اهنى سميرة عليك، ويا رب ما تختارك عشان اخطفك".

وقال راغب ل إليسار :"انت استاذة اللى غنتيه لم يكن سهلا على الإطلاق".

وقالت سميرة ل إليسار :"انت النهاردة كنت هايلة، فخورة بيك جدا، حطى تحتها ميت شرطة".

ومازح حماقى سميرة قائلا:"سميرة عايزك تختارى وانت مرتاحة".

واختارت سميرة المتسابق عمر العطاسى للانتقال إلى العروض المباشرة.

يشار أن برنامج "ذا فويس 5"، شهد تغيرات عديدة في أعضاء لجنة التحكيم فضم البرنامج محمد حماقى، سميرة سعيد، أحلام، راغب علامة.

وشهد البرنامج وجود "زر البلوك"، الذي يمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقه.

"ذا فويس" تعود فكرته إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، بمشاركة كلا من "كاظم الساهر،صابر الرباعي، شيرين، عاصي الحلاني،حيث تولى رأسة لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.
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