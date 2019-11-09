نقيب الممثلين: هيثم أحمد زكي كان حالة خاصة شديدة الحساسية

قال أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كان عبارة عن حالة خاصة شديدة الحساسية، معقبًا: "كان زي ما بيقولوا ابن موت".



وتابع نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أنه تقدم بطلب للنائب العام بصفته نقيبًا للمثلين بإستلام جثمان هيثم أحمد زكي، لدفنه بعدما لم يجد أحد من أقاربه من الدرجة الأولى لاستلام جثمانه، مستطردًا: "طلبت من المحامي العام الحصول على تصريح لدفنه، حتى لا ندخل في قيل وقال حول أسباب وفاته".



وأشار إلى أن عزاء هيثم أحمد زكي لم يكن عزاءًا اعتياديًا، ولكنه كان عرسًا، معقبًا: "كان في أمم من الناس في عزاء هيثم زكي، والناس ماكنتش عايزة تمشي، شوفت كتير وقليل في عزاء، لكن ما شفتش عزاء بهذه الصورة، اللي حصل النهاردة في العزاء أكبر تصالح مع هذا الشاب، وأتمنى إنه يكون في الجنة بإذن الله".

