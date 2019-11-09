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"طل القمر".. كاميليا ورد تشعل إنستجرام بفستان جينز قصير (صورة)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:24 م
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كاميليا ورد
كاميليا ورد
لمياء علي
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أشعلت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد، حماس جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كاميليا بفستان جينز قصير باللون الأزرق، وارتدت قبعة باللون الأبيض تناسبت مع إطلالتها، ونسقت تسريحة شعر بسيطة وأكملت جمال الإطلالة بمكياج بألوان خفيفة غير متكلفة.

رد فعل الجمهور على إطلالة كاميليا ورد

وتفاعل متابعيها مع إطلالتها بشكل كبير، حيث عبروا عن إعجابهم بها وبأناقتها، وجاءت التعليقات كالآتي: النجمة الاستثنائية، اطلالة رائعة، ملكة الأناقة والجمال، جميلة الجميلات، طل القمر".

كاميليا ورد تحقق نجاح كبير بكليب مايوفون

وطرحت كاميليا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "ما يوفون" وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وحقق الكليب نجاح غير مسبوق، وكانت ردود أفعال الجمهور، ممن عبروا عن إعجابهم الشديد بالأغنية واصفين كاميليا بالفنانة الشاملة.

فريق عمل أغنية مايوفون

أغنية "مايوفون" من كلمات الشاعر العراقي محمد الواصف، وألحان الفنان والملحن سيف عامر، وتوزيع حسام كامل، والكليب من إخراج ريشا سركيس.

كاميليا تطرح كليب يازعل

وكانت كاميليا ورد قد طرحت كليب أغنية جديدة بعنوان يازعل منذ فترة ونال إعجاب محبيها، ووصلت نسبة مشاهدته إلى أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

معلومات عن أغنية يازعل

الأغنية من كلمات أحمد عصام، وألحان باسم يحيى وتوزيع موسيقي روبير الأسعد، والكليب من إخراج شهاب شهاب وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.
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