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«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش برشلونة NOW جول MESSI

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:12 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو والتي ستجري فعالياتها يوم السبت المقبل على ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم والتي يتصدرها البلوجرانا.

وفي السطور المقبلة يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأخبار الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى جدول ترتيب المسابقة وروابط البث التي ستمكن المشاهدين من متابعة اللقاء بجودة عالية تعليق عربي بدون تقطيع.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD البداية ستكون مع نتائج الفريقين في الجولة الأخيرة حيث سقط البلوجرانا فريق نادي برشلونة في فخ الخسارة من نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سيوتات دي فالنسيا.

كورة جول حصري KORA GOAL 7SRY ولم تكن نتيجة مباراة سيلتا فيجو ضد خيتافي أحسن حال من رفقاء ميسي حيث لم يستطع أصحاب الأرض تحقيق نتيجة إيجابية وخسروا من فريق نادي خيتافي بهدف مقابل لا شيء على ملعبهم بالايدوس.

يلا شوت YALLA SHOOT وقبل المباراة يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 22 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 7 مباريات والتعادل في لقاء يتيم وخسر أبناء الاسباني إرنستو فالفيردي في ثلاثة لقاءات.

يلا كورة YALLA KORA في المقابل يحتل فريق نادي سيلتا فيجو المركز الثامن عشر أولى المراكز المؤدية إلى الهبوط برصيد تسعة نقاط بالفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة وخسر سبعة لقاءات كاملة ليبقى بينه وبين المركز الأخير أربعة نقاط فقط .

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية الإسبانية.

ويمكن لرواد موقع الفجر الرياضي متابعة اللقاء عبر موقعنا كما عودناكم خلال المواسم القليلة الماضية من خلال إنتظار نشر روابط البث التي تعمل على تشغيل اللقاءات المختلفة وفي حالة إيقاف الخدمة في أي وقت يجب تحديث الصفحة من أجل معاودة متابعة اللقاء من جديد.

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