مجدي صابر لـ"الفجر الفني": الأوبرا تتصدى للفنون الهابطة.. وأهداف الموسيقى العربية تحققت بالكامل

عبر الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته البالعة لحصول الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، على صدى هائل، لافتًا إلى أن الإقبال الجماهيري دليل على هذا النجاح، فضلًا عن نفاذ جميع تذاكر حفلات المهرجان التي نفذت قبل انتهاء فعلياته بأيام.





وأضاف صابر في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أنه تلقى ردود فعل إجابيه من الجمهور، طوال الأيام الماضية، مؤكدين على حزنهم لأن المهرجان 12 ليلة فقط، مطالبين بمد فتره المهرجان، حتى يتمكنوا من حجز تذاكر حفلات الموسيقى العربية، مشيرًا إلى أن موقع الحجز الإلكتروني استقبل 5 مليون زائر لحجز تذاكر، نجح منهم في حجز التذاكر، حيث وصلت أرباح المهرجان من بيع التذاكر ما يقرب 9 مليون جنيه مصر.





وطلب رئيس الأوبرا، الاهتمام بجميع فعليات المهرجان، وعدم اقتصار المهرجان على حفلات المسرح الكبير فقط، وتسليط الضوء على المؤتمر العلمي موضحًا أن المؤتمر يناقش أهم القضايا الخاصة بالموسيقى في الوطن العربي بالكامل.





واختتم الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، أن رسالة المهرجان للشعب المصري، هي أن الموسيقى العربية في آمان، مؤكدًا على أن الأوبرا تتصدى لأي فن هابط، فضلًا عن ذراعيها المفتوحة دائمًا لأي فنان متميز في الوطن العربي مؤكدًا على أن جميع أهداف المهرجان تحققت، سواء فنية أو علمية أو جماهيرًا.