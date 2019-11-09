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اندلاع مهاجمات بين قوات الجيش السوري والتركي برأس العين

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:36 م
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بوابة الفجر
وكالات
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اندلعت مهاجمات بين قوات الجيش السوري وقوات تركية شمال سوريا، اليوم السبت، في قرية أم الشفاء، بالقرب من بلدة رأس العين.

وغزت تركيا شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، لطرد المقاتلين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من الحدود، قبل أن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة يقضي بوقف العملية العسكرية التركية مقابل انسحاب المقاتلين الأكراد.

واشتبكت قوات الحكومة السورية مع القوات التركية ومقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا، بعد أن كانت موسكو قد توسطت في الهدنة الهشة شمالي سوريا، لكن الاشتباكات المتقطعة ما زالت مستمرة، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واعتقلت القوات التركية خلال الأسبوع الماضي، 18 جنديا من قوات الحكومة السورية في المنطقة، وأطلقت سراحهم بعد ساعات، عقب وساطة روسية.

 وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية في 9 أكتوبر الماضي على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة بسوريا، مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.

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الكلمات المفتاحية

مهاجمات قوات رأس العين تنظيم داعش الجيش السوري التركي

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