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مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:05 م
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بوابة الفجر
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 بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو التي تجمع الفريقان يوم السبت التاسع من نوفمبر على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا الإسبانية التي يحمل لقبها رفقاء ليونيل ميسي الموسم الماضي.

وفي السطور التالية يأخذكم موقع " الفجر الرياضي " في جولة لتعريفكم بموقف برشلونة وسيلتا فيجو في بطولة الدوري بالإضافة إلى ترتيب الجدول قبل المواجهة المرتقبة وروابط البث المباشر التي تمكنكم من متابعة اللقاء بجودة عالية.

كورة لايف KORA LIVE وقبل المباراة يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الأول على سلم ترتيب الدوري الاسباني الممتاز برصيد 22 نقطة دمعها الفريق من 11 جولة بالفوز في سبعة مباريات والتعادل في واحدة وخسر 3 لقاءات دفعة واحدة.

كورة ستار KORA STAR في المقابل يحتل فريق نادي سيلتا فيجو المركز الثامن عشر في الجدول برصيد ثمانية نقاط فقط بتحقيقه الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وتكبد مرارة الخسارة في سبعة لقاءات كاملة وهو الفريق الأول في مثلث الهبوط الأخير.

كورة جول KORA GOAL ويسعى الفريق الضيف فيجو إلى إستغلال الحالة المعنوية السيئة التي يعيشها لاعبوا البارسا خلال الفترة القليلة الماضية وإنعكاسها على النتائج من أجل الخروج ولو بنقطة التعادل التي ستساعدهم في تحسن النتائج المباريات المقبلة.

كورة حصري KORA 7SRY بينما لا خيار أمام فالفيردي سوى الفوز بالمباراة لاسيما أن الإدارة تدرس إقالته من منصبه بسبب النتائج السلبية التي حققها مؤخراً وقد تكون مباراة فيجو هي الأخيرة له في حالة خسر أو سقط في فخ التعادل.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة عند حلول الساعة العاشرة مساءاً تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +gmt وذلك بعد أن تم إعتماد التوقيت الشتوي للمباريات في أوروبا.

وستكون المباراة متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 BEIN SPORTS HD 3 ويعلق عليها المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الاسباني مايينكو ويساعده فيارو مساعد أول وماينيز مساعد ثاني .

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