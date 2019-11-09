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فوز نادي الهلال السعودي على أوراوا الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:36 م
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لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
الفجر السعودي
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فاز نادي الهلال السعودي، مساء اليوم السبت، على نظيره نادي أوراوا الياباني، بهدف مقابل لا شئ في المباراة، التي جمعت بينهم ضمن منافسات ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ملخص الشوط الأول
وبدأ الشوط الأول بتبادل كرات في منتصف الملعب بين لاعبي الفريقين؛ بحثا عن بناء الهجمه بشكل منظم لخطف الهدف الأول في المباراة، وبمرو الوقت ظهرت خطورة واضحه من لاعبي الهلال لخطف هدفهم الأول وسط بعض المحاولات من لاعب أوراوا، ولكن لم تكن على نفس مستوى خطورة الهلال، وظل الهلال أكثر خطورة وسيطرة، ولكن دون تسجيل أي أهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ملخص الشوط الثاني
وبدأ الشوط الثاني ولم يختلف في شئ عن الشوط الأول، فقد كان الهلال هو الأكثر سيطرة وخطورة ولم يكن أوراوا قد شكل أي خطورة على مرمى الهلال، ولكن سجل الهلال هدفه الأول في الدقيقة 60 عن طريق كاريو، وظل الفريق السعودي يشكل خطورة لخطف الهدف الثاني، ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدف نظيف.

موعد مباراة الإياب
وستلعب مباراة الإياب من الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال ونادي أوراوا يوم 24 نوفمبر القادم، على ملعب سايتاما في اليابان.

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نهائي ابطال اسيا نادي الهلال نادي دوري السعودي أوراوا اليابانى آسيا

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