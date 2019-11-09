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أحمد موسى: الإخوان عايزين يفضحوا نجل مرسي المتوفي (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:02 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قررت فضح نجل محمد مرسي "عبدالله" المتوفي، مشيرا إلى أن الإرهابيين عمرو دراج ويحيي حامد يطالبان بتدخل دولي للتحقيق في وفاة نجل الجاسوس "مرسي".

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن قناة الجزيرة ووكالة الأناضول التركية يحاولان الادعاء أن عبدالله قتل، متابعا: "مصر دولة شريفة ومسئوليها شرفاء.. ولكن الإخوان عايزين يفضحوا عبدالله محمد مرسي.. وأنا بقولهم أنا هساندكم بس تنشروا الحقيقة لما تعرفوها".

وتابع الإعلامي: "عائلة محمد مرسي تعرف الحقيقة، نحن لدينا دين يمنع الحديث عن هذه الأمور".
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