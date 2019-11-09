أحمد موسى عن تعرضه لوعكة صحية: "خدوا مني دم كتير".. والباز: "أنت روحت تتبرع" (فيديو)

اطمئن الإعلامي محمد الباز، على صحة الإعلامي أحمد موسى عقب تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية بمداخلة هاتفية علي الهواء مباشرة.



وقال "الباز" خلال بث مشترك بين برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، مساء السبت، موجها حديثه لموسى: "محبينك وأصدقائك قلقوا عليك ياريت تطمني عليك".



من جانبه، قدم الإعلامي شكره لـ محمد الباز وكل الإعلاميين الذين سألوا عنه في محنته خلال الأيام القليلة الماضية.



وأضاف "موسى" ممازحا الباز: "ربنا كرمني الحمدالله.. أنا كويس ماشاء الله.. بس مستغرب خدوا مني دم كتير كده ليه ؟.. وكنت خايف من الحقنة"، ورد "الباز" ضاحكا: "أنت رحت تتبرع بالدم".

