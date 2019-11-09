Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى عن تعرضه لوعكة صحية: "خدوا مني دم كتير".. والباز: "أنت روحت تتبرع" (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:47 م
Advertisements
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
اطمئن الإعلامي محمد الباز، على صحة الإعلامي أحمد موسى عقب تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية بمداخلة هاتفية علي الهواء مباشرة.

وقال "الباز" خلال بث مشترك بين برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وبرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، مساء السبت، موجها حديثه لموسى: "محبينك وأصدقائك قلقوا عليك ياريت تطمني عليك".

من جانبه، قدم الإعلامي شكره لـ محمد الباز وكل الإعلاميين الذين سألوا عنه في محنته خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف "موسى" ممازحا الباز: "ربنا كرمني الحمدالله.. أنا كويس ماشاء الله.. بس مستغرب خدوا مني دم كتير كده ليه ؟.. وكنت خايف من الحقنة"، ورد "الباز" ضاحكا: "أنت رحت تتبرع بالدم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صدي البلد توك شو تعرض أحمد موسى لوعكة صحية اخبار مصر أحمد موسى

أخبار تهمك

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 3 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتشNOW

منذ يوم

يلا شوت real madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر رابط مباراة الريال KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد hd

منذ ساعتين

«يلا شوت» Bein SOPRT مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الهلال يوتيوبbeIN SPORTالمفتوحة

منذ حوالي 4 ساعات

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ ساعتين و 47 دقيقة

هدف مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ أقل من نصف ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWرابط مباشر ريال مدريد جودة متعدد "هازارد"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

يلا شووت MATCH real مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الريال ضد ايبار لايف

منذ أقل من ساعتين

نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ حوالي 21 ساعة

لايف BEIN SPORT.. شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وايبار حصري يوتيوب LIVE

منذ ساعة الا ربع

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"يلا شوت لايف" Kora Live قناة الاتحاد الاسيوي بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا مجانا على يوتيوب

منذ حوالي 6 ساعات

أشرف زكي يستقبل عزاء هيثم أحمد زكي بمسجد الشرطة (صور)

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نشوى مصطفى تطمأن الجمهور على الحالة الصحية للمنتج أحمد السيد

دعاء فاروق تمر بوعكة صحية قبل حضورها حفل محمد الشرنوبي

عزمي مجاهد: "السيسي مش هيسيب واحد أخد جنيه مش من حقه"

أصالة تتعرض لأزمة صحية حادة

أنيسة حسونة تكشف حقيقة تعرض مجدي يعقوب لوعكة صحية

عبير صبري تساند ريهام سعيد بكلمات مؤثرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:17 م

يلا شوت real madridمشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر رابط مباراة الريال KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد hd

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWرابط مباشر ريال مدريد جودة متعدد "هازارد"

06:57 م

نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

08:36 م

هدف مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

08:51 م

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

06:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status