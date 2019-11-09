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أهداف مباراة - الهلال السعودي 1 × 0 اوراوا الياباني | ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:44 م
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الهلال
الهلال
محمد مرعي
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انتهت منذ قليل مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، بفوز الزعيم بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب جامعة الملك أل سعود في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال آسيا.

ونجح كاريو لاعب الهلال السعودي، في إحراز هدف المباراة الوحيد وسط العديد من الفرص الضائعة أمام مرمى البطل الياباني، بالإضافة إلى تصديات حارسة التي ساعدت في الخروج بتلك النتيجة.
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