أهداف مباراة - الهلال السعودي 1 × 0 اوراوا الياباني | ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

انتهت منذ قليل مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، بفوز الزعيم بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب جامعة الملك أل سعود في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال آسيا.



