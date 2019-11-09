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نتيجة مباراة الهلال اليوم.. الهلال السعودي يهزم أوراوا الياباني 1-0 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:43 م
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الهلال وأوراوا
الهلال وأوراوا
أميرة فطيم
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حقق الهلال فوزا ثمينا أمام ضيفة أوارا ريد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

استحوذ فريق الهلال على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة، بحثا عن هدف يربك حسابات أوراوا، الذي صمد أمام الهجمات المنظمة الزعيم.

وأحرز البيروفي أندريه كاريلو هدف الهلال بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60 معلنًا عن هدف التقدم للهلال.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش

يذكر أن نادي الهلال ضرب موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.
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