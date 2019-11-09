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"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
إسلام شعراوي
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نظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب الحرية المصري، اليوم السبت، احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف، بحضور لفيف من قيادات الحزب.

وتلت هذه الاحتفالية افتتاح مقرين للحزب بالمحافظة وإقامة مؤتمر جماهيري بمركز يوسف الصديق، وقرية السنباط بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، واللواء عبد القادر النواوى السكرتير العام بمحافظة بالفيوم، نائبا عن محافظ الفيوم، والمحاسب أحمد مهنى، الامين العام للحزب، ونواب رئيس الحزب الدكتور مجدى علام، والنائب اسماعيل نصر الدين، واللواء حسن ناجى، والنائب طلعت القواس، والدكتورة جيهان بيومى، امينة المرأة، رالدكتور محمد فؤاد امين محافظة الفيوم.

كما تقدم الدكتور صلاح حسب الله، بخالص التهاني للحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيا عودته على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، مؤكدا أن حزب الحرية المصري يسعى دائما لمشاركة المواطنين بالمحافظات جميع المناسبات حتى يكون معهم، خاصة وأن هؤلاء هم من يقفون خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ضد كل المؤامرات الخارجية.

ودعا حسب الله، كل الأحزاب الوطنية بالاتفاف والاصطفاف حول الدولة والقيادة الوطنية من أجل الشعب والوطن وترك المصلحة الشخصية أو الحزبية والتفرغ للوحدة لصالح الوطن الذى يجمعنا ويحمينا.

كما وجه الأمين العام نداء إلى شباب وشابات الحزب بأخذ اخلاق وصفات النبى الكريم نبراسأ لهم فى أخلاقهم ومعاملاتهم اليومية والحياتية، قائلا "لنا فى نبينا الكريم الأسوة الحسنة".

"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
"الحرية المصري" يقيم احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف بالفيوم (صور)
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