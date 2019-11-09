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بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. تحذير عاجل من مدير معهد القلب (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:40 م
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وفاة هيثم أحمد زكي
وفاة هيثم أحمد زكي
كساب أحمد
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عقب محمد أسامة، مدير معهد القلب، على ما أشيع بأن وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، حدثت بسبب تناول المكملات الغذائية الخاصة بكمال الأجسام، قائلًا: "هناك 3 مخاطر الآن تهدد مصر، وتتمثل في المنشطات والهرمونات والسيجارة الإلكترونية". 

وتابع مدير معهد القلب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن المكملات تحتوي على بروتينات مركزة، بصورة لا يوجد فيها أي ضوابط، ومن المهم مراجعة هذه المكملات، للتأكد من وجود بها منشطات من عدمه.

ولفت إلى أن البروتينات الزائدة لا يتقبلها الجسم، لذلك يُضاف إليها بعض الهرمونات لكي يتقبلها الجسم، وهذا الأمر يُحدث خللًا في نظام الجسم الذي نظمه الله عز وجل، معقبًا: "السيجارة الإلكترونية والمنشطات والسيجارة الالكتروني خطر على شبابنا، ولازم نخلي بالنا".
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