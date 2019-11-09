نشأت الديهي لـ أحمد موسى: أنت قدوة وأصدق من يتحدث في الإعلام المصري (فيديو)

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة إلى الإعلامي أحمد موسى، بعد عودته إلى العمل عقب تعرضه لوعكة صحية قائلًا: "أنت رقم صعب يتكرر.. على المستوى الشخصي أن صديقي، أما على المستوى الإعلامي أنت رقم صعب في المعادلة رغم أنف الكارهين.. أنت بتحارب وتنتحر كل يوم عشان بلدك".



واستكمل "الديهي" رسالته لـ "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية ""صدى البلد"، مساء السبت: "أنت قدوة للكثيرين، ووجودك في المشهد الإعلامي هام، وأنا واحد من جمهورك، وشعرت بخوف عليك بصفة صديق عندما تعرضت لوعكة صحية".



وتابع رسالته قائلًا: "أنت أصدق من يتحدث في الإعلام المصري ومواقفك ثابتة.. وندعو من الله أن يستمر صوتك لأنه صوت الحق"، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر يحتم على الإعلاميين الاتحاد من أجل الدفاع عن الوطن في ظل التحديات.

