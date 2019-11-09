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لايف BEIN SPORT.. شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وايبار حصري يوتيوب LIVE

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد وإيبارـ اليوم السبت الموافق 9-11-2019، يلا شووت yalla shoot ريال مدريد بث مباشر، koora star ريال مدريد اليوم، فريقا ريال مدريد وإيبار، اليوم السبت 9 نوفمبر، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

ملعب مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم yalla shoot

تقام مباراة ريال مدريد وإيبار على الملعب البلدي إبوروان معقل نادي إيبار والذي من المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير من متابعي إيبار لمؤازة الفريق الإسباني أمام ريال مدريد

موعد مواجهة ريال مدريد وإيبار بالدوري الأسباني مباشرkoora star :

تنطلق مواجهة مواجهة ريال مدريد وإيبار بالدوري الأسباني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكه المكرمه.

القنوات الناقلة لمواجهة ريال مدريد اليوم السبت الموافق 9-11-2019 :

اقلم مواجهة ريال مدريد وإيبار بالليجا الإسبانية اليوم، عبر فضائيات beIN SPORTS HD 3، وbeIN SPORTS MAX 8 FR، الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط لموسم 2009-2020.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة مساويًا في النقاط لغريمه التقليدية برشلونة، بينما يأتي إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

ويحرص موقع الفجر الرياضي لنقل بث مباشر لمواجهة ريال مدريد وإيبار، yalla shoot بث مباشر كول كورة COOLKORA kooora goal بث مباشر مباراة ريال مدريد و ايبار، حرصاً منه لتقديم خدمة مميزة لمتابعينا الكرام، اليوم السبت

ومن المقرر أن ينقل موقع الفجر الرياضي بث مباشر وحى بأكثر من رابط بجودات مختلفة لمتابعة مباراة ريال مدريد أمام ايبار بالدوري الاسباني الممتاز yalla shoot بث مباشر كول كورة COOLKORA kooora goal بث مباشر مباراة ريال مدريد و ايبار ريال مدريد الدوري الإسباني بث مباشرyalla live.

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