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الأنبا بيجول في زيارة إلي مطران البلينا للاطمئنان على صحته

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:32 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير القديسة العذراء مريم بالمحرق، صباح اليوم السبت، بزيارة الانبا ويصا، مطران كرسي البلينا وبرديس ودار السلام للاقباط الارثوذكس، وذلك بمقر المطرانية وسط مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتأتي الزيارة في إطار اطمئنان نيافة الانبا بيجول علي صحة الانبا ويصا، عقب عودته من رحلة علاجية من باريس استغرقت لمدة شهر.

كان الانبا ويصا، مطران البلينا، قد عاد، الثلاثاء الماضي إلى أرض الوطن قادمًا من باريس في رحلة علاجية استمرت لمدة شهر.

وكشف مصدر كنسي من إيبارشية البلينا، إن الأنبا ويصا غادر مصر، مطلع شهر أكتوبر المنصرم، متوجها إلى فرنسا لمتابعة حالته الصحية عقب خضوعه لعملية إزالة حصوات في الحوصله المرارية، أجراها في شهر يونيو الماضي.

وأكد المصدر لـ "بوابة الفجر"، أن الحالة الصحية للأنبا ويصا جيدة ومستقرة.

يذكر أن الأنبا ويصا قد غادر مطار القاهرة في شهر يونيو الماضي متوجهًا إلى فرنسا في رحلة رعوية، استغرقت ثلاثة أشهر، أجرى خلالها فحوصات طبية ومناظير على مناطق متفرقة بالمعدة والصدر وخضع لعملية جراحية لاستئصال الحصوات المرارية.

وبعث مطران البلينا رسالة الي شعب إيبارشيته قال فيها: "الرب قبل صلاوتكم.. أجريت العملية بنجاح كامل ولا أعاني من أي ألم طوال الليل وحتي كتابة هذه السطور.. دوام الصلاة حتي أعود إليكم".

ومن جانبه، التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندية بطريرك الكرازة المرقسية، مع الأنبا ويصا، حيث اطمأن على حالت الصحية، والأحوال الرعوية للإيبارشية.
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فرنسا دير المحرق الكنيست الانبا ويصا الانبا بيجول

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