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حظوظ الهلال السعودي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه ذهابًا على أوراوا الياباني

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:31 م
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الهلال وأوراوا
الهلال وأوراوا
علاء خليف
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حقق فريق الهلال السعودي بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه فريق آوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، علي استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، في لقاء ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019 -2020.

جاء هدف فريق الهلال السعودي الوحيد في مباراة اليوم عن طريق اللاعب "أندريه كاريلو" في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، وذلك بعد هجمة سريعة من محمد البريك من الجهة اليمني وأرسل كرة عرضية في تجاه "كاريلو" ليسجلها في شباك الفريق الياباني، ليقود فريقه لفوز صعب على آوراوا بهدف دون مقابل.

فرص الهلال السعودي في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا
فوز الهلال بهدف نظيف في مباراته اليوم ضد آوراوا تعتبر نتيجة غير مطمئنة للجماهير السعودية، ولكنها تجعل الزعيم صاحب الحظوظ الأكبر في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا قبل مباراة الإياب والتي ستقام في اليابان يوم 24 نوفمبر الجاري.

ويمتلك فريق الهلال السعودي عدة فرص للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على آوراوا بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

في حالة فوز الهلال السعودي بأي نتيجة في مباراة الإياب أمام آوراوا الياباني يضمن لقب بطولة دوري أبطال آسيا بشكل رسمي، كما أن التعادل السلبي أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة يمنح الزعيم الهلالي اللقب الآسيوي، كما أن خسارة الفريق بهدف دون رد تقود المباراة إلي ركلات الترجيح لحسم بطل البطولة هذا العام.

أما في حالة خسارة الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب يتوج بلقب البطولة الآسيوية مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف في ملعب الخصم بهدفين، بينما الخسارة بفارق هدفين أو أكثر يمنح الفريق الياباني اللقب الآسيوي.

سجل المتوجين بلقب دوري أبطال آسيا عبر التاريخ
يتصدر فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي قائمة الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا برصيد 3 ألقاب، بينما حقق اللقب "مرتين" أندية، الهلال، استقلال طهران، سيونجنام، اتحاد جدة، مكابي تل أبيب، تاي فارمرز بنك، سوون سامسونج بلووينجرز، السد القطري، جوانجزوا ايفرجراند، آوراوا ريد دياموندز.

وحصد لقب البطولة مرة وحيدة أندية، جوبيلو إيواتا هبوعيل تل أبيب، لياونينج هووين، العين، جيونبوك موتورز، بوسان آي بارك، جيف يونايتد تشيبا، طوكيو فيردي، باس طهران، جامبا أوساكا، أولسان هيونداي، وسترن سيدني، كاشيما أنتلرز.
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