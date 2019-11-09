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بدون تقطيع.. رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار الآن يلا شوت حصري real madrid goal

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:31 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر COOL KORA لمباريات الدوري الاسباني LIVE، حيث يلتقي اليوم السبت الموافق 9 – 11- 2019 فريق ريال مدريد مع نظيره إيبار، علي ملعب الأخير "إيبورا" ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الليجا الاسبانية بالموسم الحالي 2019 -2020، شاهد مباشرة مباراة الريال KORA STAR.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار KORA4LIVE اليوم السبت:

البث المباشر – كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار أونلاين بدون تقطيع، تابع لايف بث مباشر لمباريات الدوري الاسباني، حيث تبدأ أحد المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد وإيبار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، تابع لايف KOOORA GOAL بث مباشر مباريات الليجا بجودة فائقة عبر رابط BEIN SPORTS YOUTUBE.

ترتيب الدوري الاسباني KORA ONLINE TV قبل لقاء ريال مدريد وإيبار:

مشاهدة بث مباشر KORA LIVE مباراة ريال مدريد وإيبار، حيث يتصدر فريق ريال سوسيداد ترتيب الدوري الاسباني برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد، ويحتل أتليتكو مدريد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع غرناطة وإشبيلية، ويتواجد فريق إيبار بالمركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، تابع لايف مباراة الريال اليوم KOOORA4HD

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد إيبار MOBIKORA اليوم السبت:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة ريال مدريد ضد إيبار في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة عبر قناة BEIN SPORTS HD 3k، وستكون المباراة منقولة ايضًا عبر قنوات، BEIN SPORTS MAX 9 FR، ARENA SPORT BIH، وeleven sports 2 hd، وتستطيعون متابعة بث مباشر لمباراة ريال مدريد اليوم السبت عبر روابط البث المباشر kora live المتوفرة عبر موقعنا ورابط الاسطورة liv7hd.

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